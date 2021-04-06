В России выявили 8328 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 8328 новых случаев коронавируса, общее число заражений в 85 регионах составило 4 597 868. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.
8328
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Больше всего заражений выявлено в Москве (1747), Санкт-Петербурге (702) и Московской области (533). Меньше всего — в Республике Алтай (2), Ненецком автономном округе и Тыве (по 1).
За последние сутки выздоровели 8902 человека, общий показатель с начала пандемии составил 4 220 035.
Суточный показатель летальных исходов составил 389, общий — 101 106.