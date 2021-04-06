Попова призвала привиться от коронавируса весной для нормальной жизни летом

Россиянам необходимо начать прививаться уже сейчас, чтобы вернуться к нормальной жизни летом. К этому в интервью «Известиям» призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России растут масштабы миграции, часть граждан захотят поехать в отпуск на майские праздники и отдохнуть в компании близких. «Во время отпуска мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня», — пояснила она.

Попова отметила, что до 1 июня еще два месяца, за это время может сформироваться полноценный поствакцинальный иммунитет. При этому у жителей страны есть возможность без проблем привиться от COVID-19, а сами препараты абсолютно безопасны.

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев говорил, что эпидемия коронавируса в стране закончится к августу из-за популяционного иммунитета. Небольшой подъем заболеваемости возможен осенью, когда люди начнут возвращаться из отпусков.