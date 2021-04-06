В Роспотребнадзоре раскрыли число случаев заражения британским штаммом COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России. Об этом она заявила в интервью изданию «Известия».

По ее словам, всего в стране был выявлен 81 случай заражения британским вариантом коронавируса. Попова добавила, что в России также были выделены шесть образцов южноафриканского штамма.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все эти случаи — завозные. Она отметила, что распространение данных штаммов «велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте». Для предотвращения дальнейшего распространения вируса Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о том, что на территории России есть еще неопознанные в мире штаммы COVID-19, которые имеют мутации, отличающиеся от британского, южноафриканского или бразильского вариантов вируса. Согласно ее словам, сейчас проводятся исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость.