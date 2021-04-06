Россия
 
Последние новости
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими военными
В России начался эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги
В Москве открылся велосезон 
В Роспотребнадзоре рассказали о неопознанных штаммах COVID-19
В США заявили о готовности обсудить с Россией соглашение об инцидентах в море
Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе
США выразили готовность к общению с Россией по ситуации на Украине
Армия США утроит дальность «убийц» российских С-400
Кравчук прокомментировал передвижение украинских войск в Донбассе
Новости партнеров
Прослушать новость

В Роспотребнадзоре раскрыли число случаев заражения британским штаммом COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла число случаев заражения британским штаммом COVID-19 в России. Об этом она заявила в интервью изданию «Известия».

По ее словам, всего в стране был выявлен 81 случай заражения британским вариантом коронавируса. Попова добавила, что в России также были выделены шесть образцов южноафриканского штамма.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все эти случаи — завозные. Она отметила, что распространение данных штаммов «велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте». Для предотвращения дальнейшего распространения вируса Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала о том, что на территории России есть еще неопознанные в мире штаммы COVID-19, которые имеют мутации, отличающиеся от британского, южноафриканского или бразильского вариантов вируса. Согласно ее словам, сейчас проводятся исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Чтобы остановить вирус, сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране»
В Роспотребнадзоре рассказали о неопознанных штаммах COVID-19
В Румынии выявили снижающий эффективность вакцин вид коронавируса