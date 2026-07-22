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16:16, 22 июля 2026 (обновлено: 16:20, 22 июля 2026)Мир

Болгария одобрила размещение американских самолетов

Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US NAVY / Reuters

Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

«Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер» — утверждается в публикации.

По данным радиостанции, перед голосованием премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна должна соблюдать договоры с США, которые являются ее главным союзником в сфере безопасности.

Ранее Радев оказался под наблюдением Европейского союза из-за позиции по Украине.

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