Болгария одобрила размещение американских самолетов

Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США

Парламент Болгарии одобрил размещение самолетов США на авиабазе на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

«Народное собрание разрешило США разместить самолеты-заправщики на авиабазе Безмер» — утверждается в публикации.

По данным радиостанции, перед голосованием премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна должна соблюдать договоры с США, которые являются ее главным союзником в сфере безопасности.

Ранее Радев оказался под наблюдением Европейского союза из-за позиции по Украине.