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11:49, 16 июля 2026Мир

Западный лидер попал под наблюдение ЕС из-за Украины

Le Monde: Премьер-министр Болгарии Радев оказался под наблюдением ЕС из-за Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Премьер-министр Болгарии Радев оказался под наблюдением Европейского союза (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

«Сейчас Радев "под наблюдением"», — утверждается в публикации.

При этом издание отмечает, что в Евросоюзе не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, поскольку Болгария, по мнению Брюсселя, не может позволить себе разрыв с ЕС.

Ранее болгарский премьер-министр заявил, что его страна больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии.

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