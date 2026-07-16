Западный лидер попал под наблюдение ЕС из-за Украины

Le Monde: Премьер-министр Болгарии Радев оказался под наблюдением ЕС из-за Украины

Премьер-министр Болгарии Радев оказался под наблюдением Европейского союза (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники.

«Сейчас Радев "под наблюдением"», — утверждается в публикации.

При этом издание отмечает, что в Евросоюзе не испытывают серьезной обеспокоенности в отношении Радева, поскольку Болгария, по мнению Брюсселя, не может позволить себе разрыв с ЕС.

Ранее болгарский премьер-министр заявил, что его страна больше не будет участвовать в деятельности «коалиции желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Он подчеркнул, что урегулирование конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии.