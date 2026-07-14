Премьер Болгарии Радев заявил о выходе страны из «коалиции желающих» по Украине

Болгария больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих» по Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, передает Bloomberg.

Болгария, принимавшая участие в предыдущих заседаниях «коалиции желающих», не была представлена на встрече, прошедшей 13 июля в Париже.

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев.

Премьер Болгарии подчеркнул, что решение конфликта на Украине заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что так называемая «коалиция желающих» по своей сути является «коалицией подстрекателей войны», поскольку ее участники не стремятся к урегулированию украинского конфликта.