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16:14, 22 июля 2026Спорт

Шансы Овечкина выиграть еще один Кубок Стэнли оценили

Эксперты считают, что российский форвард Овечкин не выиграет Кубок Стэнли в новом сезоне
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Philip G. Pavely / Imagn Images / Reuters

Шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выиграть еще один Кубок Стэнли оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что Овечкин не выиграет Кубок Стэнли в новом сезоне. Поставить на его победу можно с коэффициентом 40,00.

Также аналитики предполагают, что «Кэпиталз», в отличие от предыдущего сезона, сыграют в плей-офф. Сделать ставку на этот исход можно с коэффициентом 1,33.

Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

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