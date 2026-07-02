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19:41, 2 июля 2026Спорт

Овечкин подписал контракт с «Вашингтоном»

Хоккеист Овечкин подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Вашингтон»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Philip G. Pavely-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов. «Я возвращаюсь! Спасибо всем, кто дал нам с семьей время принять это решение. Я здоров, люблю играть и готов бороться за плей‑офф. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — заявил Овечкин.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по старому контракту с клубом.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

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