Стало известно о желании Овечкина остаться в «Вашингтоне»

Стало известно о желании российского нападающего Александра Овечкина остаться в «Вашингтоне» еще на два года. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильвер в соцсети X.

«Что надеется услышать Алекс Овечкин от генерального менеджера Криса Патрика? Еще два года. Вот твой контракт», – написала Сильбер.

Овечкин в текущем сезоне провел 82 матча, в которых забросил 32 шайбы и сделал столько же результативных передач. Контракт 40-летнего хоккеиста с клубом заканчивается в этом году.

Решение о продолжении карьеры в НХЛ игрок примет в межсезонье. К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в лиге, по этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила роль Овечкина в жизни России. «Александр отлично отстаивает свою позицию выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны», — заявила Роднина.

