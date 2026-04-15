22:07, 15 апреля 2026Спорт

Роднина ответила на вопрос о продолжении карьеры Овечкина в НХЛ

Владислав Уткин
Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина ответила на вопрос о продолжении карьеры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что продолжать карьеру в НХЛ или нет — это личное дело Овечкина. «Каждый спортсмен сам знает, сколько у него сил и какие имеются цели. Советовать Овечкину — это даже смешно. Никого не волнует, побьет он рекорд Гретцки или нет. Овечкин уже вписал свое имя в историю мирового хоккея», — сказала она.

Также известная в прошлом фигуристка оценила роль Овечкина в жизни России. «Александр отлично отстаивает свою позицию как выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны», — заявила Роднина.

В ночь с 14 на 15 апреля Овечкин провел последний по контракту матч за «Вашингтон». Решение насчет продолжения карьеры в НХЛ 40-летний хоккеист примет в межсезонье. К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в лиге, по этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

