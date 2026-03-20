14:41, 20 марта 2026

Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

Алексей Гусев

Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин на канале FONBET в YouTube высказался о продлении контракта с клубом.

Игрок отметил, что если ему поступит соответствующее предложение от руководства «Кэпиталс», он будет думать. «Мне нужно все взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать мое физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены», — заявил Овечкин.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик допустил скорое завершение Овечкиным карьеры. «Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — сказал функционер.

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. В текущем сезоне НХЛ форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, забросив 25 шайб и отдав 27 результативных передач.

