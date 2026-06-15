Россиян с сердечной недостаточностью призвали ежедневно совершать одно действие

Кардиолог Гаглошвили призвал при сердечной недостаточности ежедневно взвешиваться

Кардиолог Тамаз Гаглошвили настоятельно рекомендовал россиянам с сердечной недостаточностью ежедневно совершать одно действие, чтобы контролировать состояние здоровья. Важный совет людям с этим диагнозом он дал в Telegram-канале.

Так, Гаглошвили призвал при данном заболевании каждый день вставать на весы. Взвешиваться необходимо после утреннего туалета, натощак и в одной и той же одежде, добавил доктор. После этого показатели нужно записывать в тетрадь, чтобы следить за их изменениями.

«Если мы видим прибавку в весе на 500-700 граммов, килограмм и более, то это говорит о том, что жидкость задерживается», — пояснил Гаглошвили. В этом случае может возникнуть необходимость усилить терапию диуретиками, даже если человека ничего не беспокоит, заключил доктор.

Ранее терапевт Дмитрий Демидик перечислил тревожные сигналы проблем с сердцем. По его словам, необходимо насторожиться при появлении дискомфорта в верхней части живота.