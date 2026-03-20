В «Вашингтоне» допустили скорое завершение карьеры Овечкиным

03:39, 20 марта 2026Спорт

Генменеджер «Вашингтона» Патрик: Овечкин может завершить карьеру в межсезонье
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Brad Mills / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может завершить карьеру в предстоящее межсезонье. Об этом в интервью Daily Faceoff рассказал генеральный менеджер клуба Крис Патрик.

«Он не будет торопиться и сделает все в свое время. Это может произойти ближе к концу сезона или в межсезонье. Он сделает это так, как захочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — сказал он.

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. В текущем сезоне НХЛ форвард принял участие в 69 матчах, забросив 25 шайб и отдав 27 результативных передач.

Ранее Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ. Форвард сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 17 голов.

