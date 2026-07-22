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16:02, 22 июля 2026 (обновлено: 16:14, 22 июля 2026)Россия

Володин предложил Минобороны проводить военные сборы для депутатов

Володин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», — сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что политик, если он избран и принимает решения от народа, должен быть всесторонне подготовлен.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах России. По его словам, для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку.

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