Володин предложил Минобороны проводить военные сборы для депутатов

Володин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо и Министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооруженным силам, понимали строительство Вооруженных сил и многое другое. Поэтому проработайте вопрос в отношении военных сборов, а мы списки подготовим», — сказал он.

Парламентарий также подчеркнул, что политик, если он избран и принимает решения от народа, должен быть всесторонне подготовлен.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об увеличении вдвое доли начальной военной подготовки в школах России. По его словам, для учеников 6-11-х классов введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20 процентов учебного времени отводится на начальную военную подготовку.