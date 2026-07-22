Россиянин заживо сжег знакомого из-за события в бытовке

Сжегший заживо знакомого в бытовке после ограбления в Карелии мужчина получил 16 лет

Сжегший заживо в бытовке спящего знакомого в Карелии 39-летний житель Ленинградской области осужден на 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Признанный виновным мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным канала, преступление произошло в декабре 2025 года. Фигурант и его знакомый устроили застолье в бытовке в поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал его телефон, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, он захотел избавиться от знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате потерпевший погиб в огне.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местный житель решил сжечь жену на глазах у знакомых.