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Силовые структуры
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16:10, 22 июля 2026 (обновлено: 16:17, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин заживо сжег знакомого из-за события в бытовке

Сжегший заживо знакомого в бытовке после ограбления в Карелии мужчина получил 16 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сжегший заживо в бытовке спящего знакомого в Карелии 39-летний житель Ленинградской области осужден на 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал 78.ru.

Признанный виновным мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным канала, преступление произошло в декабре 2025 года. Фигурант и его знакомый устроили застолье в бытовке в поселке Новая Вилга. В какой-то момент один мужчина уснул, а второй решил его ограбить. Он забрал его телефон, наушники, рюкзак и музыкальную колонку. Уходя, он захотел избавиться от знакомого и поджег куртку на вешалке. В результате потерпевший погиб в огне.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области местный житель решил сжечь жену на глазах у знакомых.

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