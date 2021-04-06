В Роспотребнадзоре рассказали о неопознанных штаммах COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что на территории России есть еще неопознанные в мире штаммы COVID-19, которые имеют мутации, отличающиеся от британского, южноафриканского или бразильского вариантов вируса. Об этом она заявила в интервью изданию «Известия».

По ее словам, сейчас проводятся исследования для того, чтобы оценить их эпидемиологическую значимость. Попова отметила, что пока оснований для опасений нет.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что она и ее коллеги — не сторонники называть какой-либо штамм коронавируса российским. Попова добавила, что не видит смысла в том, чтобы давать каждой мутации собственное имя.

Ранее ученые Университета имени Штефана чел Маре в Румынии выявили вид британского штамма коронавируса, снижающий эффективность вакцин. В румынском университете напомнили, что в феврале Служба общественного здравоохранения Англии добавила новый вид коронавируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02) к трем другим, известным как британский (B.1.1.7, VOC202012/01) южноафриканский (B.1.351, 501Y.V2 15) и бразильский (Р.1, P.1), которые вызывают беспокойство.