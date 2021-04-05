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В США обнаружили штамм коронавируса с двойной мутацией

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Фото: Tami Chappell / Reuters

В США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который ранее был обнаружен в Индии. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Специалисты Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии подтвердили, что в области залива Сан-Франциско был найден данный вариант вируса. По их информации, на данный момент еще семь предполагаемых случаев заражения индийским штаммом проходят проверку.

24 марта стало известно о том, что в Индии был обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. «Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

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