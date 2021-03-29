В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса

В Чехии обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское телевидение.

Новый штамм выявили сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, проводящей тестирование на COVID-19. Незафиксированная ранее мутация, по словам специалистов, не является более опасной, чем британский или южноафриканский штаммы вируса. Ее исследования продолжаются.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.