В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о выявлении нового штамма COVID-19

В России не выявлено штаммов COVID-19 с двойной мутацией из Индии. Об этом заявили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

Там, вместе с тем, подчеркнули, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна и против новых вариантов вируса. «Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона"», — объяснили в центре.

Кроме того, в центре отметили, что необходимо дополнительно изучить вопрос влияния двух мутаций на нейтрализации вируса сыворотками реконвалесцентов.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.