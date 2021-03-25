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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о выявлении нового штамма COVID-19

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России не выявлено штаммов COVID-19 с двойной мутацией из Индии. Об этом заявили в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

Там, вместе с тем, подчеркнули, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет эффективна и против новых вариантов вируса. «Обе мутации не затрагивают пептиды, входящие в состав вакцины "ЭпиВакКорона"», — объяснили в центре.

Кроме того, в центре отметили, что необходимо дополнительно изучить вопрос влияния двух мутаций на нейтрализации вируса сыворотками реконвалесцентов.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.

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