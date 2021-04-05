В Румынии выявили снижающий эффективность вакцин вид коронавируса

Ученые Университета имени Штефана чел Маре в Румынии выявили вид британского штамма коронавируса, снижающий эффективность вакцин. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения, передает РИА Новости.

В румынском университете напомнили, что в феврале Служба общественного здравоохранения Англии добавила новый вид коронавируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02) к трем другим, известным как британский (B.1.1.7, VOC202012/01) южноафриканский (B.1.351, 501Y.V2 15) и бразильский (Р.1, P.1), которые вызывают беспокойство.

«Мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин», — рассказали ученые. В частности, этот вид вируса был выявлен в одной из 91 пробы анализов, взятых у пациентов в уездах Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Боташань. 88 случаев заражения оказались британским штаммом.