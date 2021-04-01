Названо число случаев заражения британским штаммом коронавируса в России

В России зафиксировано 78 случаев заражения британским штаммом коронавируса, заявил директор Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает ТАСС.

По словам специалиста, еще пять человек в стране заразились южноафриканским штаммом. «23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям, которые не относятся сегодня к ранее описанным, поэтому требуют дальнейшего изучения и анализа ситуации», — добавил он.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов объяснил, что патогенность вирусов со временем падает, поэтому не стоит опасаться возможности появления более смертоносного варианта SARS-CoV-2.