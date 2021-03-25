В Роспотребнадзоре оценили опасность новых мутаций коронавируса

Большая часть современных мутаций коронавирусной инфекции носят нейтральный характер, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире радиостанции «Вести FM». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, британский, южноафриканский, бразильский и японский штаммы не утяжеляют течение заболевания и не повышают летальность. Мнения об устойчивости этих мутаций к современным вакцинам от коронавируса специалист назвал беспочвенными. «Значимого влияния на геном вируса они [мутации] не оказывают», — пояснил Горелов.

Ранее Горелов сообщил, что между первой и второй прививкой российским препаратом «Спутник V» необходим перерыв до шести недель. «В силу ряда обстоятельств, когда невозможно строго на 21 день получить вакцину, до шести недель допускается перерыв между введением первой и второй дозы», — отметил он. Насколько обязательно получение второго компонента препарата, Горелов не уточнил.