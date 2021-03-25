Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса

Президент Владимир Путин впервые прокомментировал свою прививку от коронавируса российской вакциной, которую он сделал 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 марта.

Глава государства заявил, что изучит эффект от своей прививки, а после выработки антител начнет расширять географию рабочих поездок.

Путин привился одной из российских вакцин. Название препарата в Кремле раскрывать не стали, так же как и снимать процедуру на камеру. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «президент и так делает очень много для пропаганды вакцины».

Ранее в четверг Песков уточнил, что Путин после первого укола чувствует себя хорошо, побочных эффектов у президента нет.

Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».