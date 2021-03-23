Россия
 
Последние новости
В Кремле рассказали о самочувствии Путина после вакцинации от коронавируса
Голикова объяснила отсутствие второго локдауна в России
Фанатов удивило сходство 47-летней модели без косметики с ее юной дочерью
Здравый смысл помог мужчине сбросить 65 килограммов за шесть месяцев без диеты
Россиянин случайно сделал селфи на телефон жертвы и попался полицейским
В США захотели запретить огнестрельное оружие
Названа дата прибытия на Украину первой партии китайской вакцины от коронавируса
Сбитые водителем Mercedes в Москве женщины умерли 
Следственный комитет проверит интервью Собчак со скопинским маньяком
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин привился от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса российской вакциной во вторник, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства анонсировал свою вакцинацию накануне в ходе совещания по вопросам по вакцинации. Тогда же он заявил о надежности и эффективности всех трех отечественных вакцин против COVID-19 и поручил представить к государственным наградам разработчиков.

После сделанного Путиным объявления в Кремле уточнили, что вакцинация президента не станет публичным мероприятием. Он также заявил, что Кремль не будет раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Ранее на вопросы о сроках вакцинации Путина в Кремле отвечали, что президент следует прививочному плану. В феврале Путин уточнил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин распорядился наградить разработчиков вакцин против коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19
Путин впервые подробно ответил на вопрос о прививке от коронавируса