Путин распорядился наградить разработчиков вакцин против коронавируса

Президент Владимир Путин распорядился представить к государственным наградам разработчиков отечественных вакцин против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Данное поручение глава государства адресовал главе Минздрава Михаилу Мурашко, а вице-премьеру Татьяне Голиковой поручил подумать над их материальным поощрением.

Ранее в ходе совещания по вопросам вакцинации российский лидер поблагодарил создателей «Спутника V». Путин также отметил, что все российские вакцины демонстрируют высокую степень защиты.

Путин также сообщил, что первые партии третьей российской вакцины против коронавируса «КовиВак», разработанные центром Чумакова, уже произведены.

Путин неоднократно говорил об эффективности российских вакцин против COVID-19. Сам он планирует привиться 23 марта.

На данный момент в РФ зарегистрированы три российский вакцины против вируса SARS-CoV-2. Первой регистрацию прошел препарат на основе аденовируса человека «Спутник V», его активно используют с момента старта массовой вакцинации в стране. Позже зарегистрировали «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».