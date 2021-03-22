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В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков не стал говорить название вакцины, которой планирует привиться президент. По его словам, все российские препараты хорошие и надежные.

О том, что Путин собирается привиться от коронавируса, стало известно ранее, 22 марта. Президент собирается сделать это во вторник, 23 марта.

При этом в феврале Путин заявил, что будет делать прививку против COVID-19 в конце лета или начале осени. Он пояснил, что следует прививочному плану, в котором стоят прививки от гриппа и пневмококка, а одновременно прививаться нельзя.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 декабря, однако для отдельных категорий граждан прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от новой коронавирусной инфекции

Предыстория: Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
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