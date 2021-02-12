Кремль прокомментировал сообщения о готовности Путина привиться осенью

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков рассказал об «отменном здоровье» главы государства Владимира Путина. Так он прокомментировал сообщения о готовности последнего сделать осенью прививку от коронавируса, сообщает ТАСС в пятницу, 12 февраля.

«У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Это все, что я вам могу сказать», — сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время Песков отказался говорить о графике вакцинации, которому намерен следовать руководитель государства.

Ранее президент страны рассказал, что может сделать прививку против коронавируса в конце лета или начале осени. Путин подчеркнул, что поставит российскую вакцину, так как считает ее лучшей в мире по всем показателям.