Путин впервые подробно ответил на вопрос о прививке от коронавируса

Президент Владимир Путин не исключил, что сделает прививку против коронавируса в конце лета или начале осени. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Коммерсантъ» в четверг, 11 февраля.

По словам главы государства, пройти вакцинацию он намерен после консультации с врачами, так как у него есть прививочный план. Он подробно объяснил, что у него запланированы прививки от гриппа и пневмококка и что одновременно прививаться нельзя.

Путин подчеркнул, что поставит российскую вакцину, так как считает ее лучшей в мире по всем показателям, пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов о вакцинации Путина «Спутником V». Представитель Кремля заверял, что президент сам сообщит о принятом решении.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Многие российские политики и чиновники уже привились «Спутником V». Так, вакцинацию прошли зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова.