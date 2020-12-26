Россия
 
Последние новости
Чалов впервые отреагировал на слова Черчесова о «ничего не делающем таланте»
ФСБ поймала рецидивиста за побег от суда и попытку покинуть Россию
Набиуллина рассказала о значении своих брошек
Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
В Чечне открыли спорткомплекс имени сына Кадырова
Вдову Олега Табакова госпитализировали
Лжеразведчики забрали оружие задержанного ФСБ замглавы правительства Подмосковья
В Москве заметили женщину со свиньей на поводке 
В СНБО раскритиковали слова Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков вновь ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Владимир Путин сам сообщит, когда вакцинируется от коронавируса российской вакциной. Так на соответствующий вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости в субботу, 26 декабря.

«Он сообщит сам», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля опроверг существование некой специальной эксклюзивной вакцины для президента. Он подчеркнул, что российский лидер пользуется обычными медикаментами. Песков также неоднократно говорил, что Кремль не станет утаивать от журналистов факт вакцинации главы государства.

В субботу, 26 декабря, Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет. На этой группе вакцина показала эффективность свыше 90 процентов, безопасность применения препарата подтверждена в ходе экспертизы, сообщили в министерстве здравоохранения.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минздрав одобрил вакцинацию «Спутником V» россиян старше 60 лет
Песков опроверг существование эксклюзивных вакцин и лекарств для Путина
Путин пообещал привиться российской вакциной от коронавируса