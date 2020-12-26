Минздрав одобрил вакцинацию «Спутником V» россиян старше 60 лет

Минздрав России одобрил применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации людей старше 60 лет, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его цитирует РИА Новости в субботу, 26 декабря.

По его словам, безопасность вакцины для пожилых граждан подтверждена в ходе экспертизы. «Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше», — сказал он.

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на этой категории граждан были завершены 24 декабря. Как сообщил тогда директор центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александр Гинцбург, полученные результаты не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах.

21 декабря Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что не прививается из-за возрастных ограничений, которые есть у вакцины, но сделает это «как только это станет возможным».