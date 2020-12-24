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В России завершили испытания «Спутника V» на пожилых людях

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Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» на пожилых людях завершены. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, в ходе испытаний, в которых участвовала большая выборка населения возрастом более 60 лет, получены положительные результаты.
«Абсолютно не хуже тех, которые были получены в первой-третьей фазах клинических испытаний на других возрастных группах», — сказал он.

Специалисты выразили надежду на то, что вакцинация старшей группы населения в России начнется в ближайшие дни.

21 декабря Александр Гинцбург заявил, что пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы следующего года. По его словам, после завершения испытаний, вакцину можно будет делать людям старше 18 лет, а верхней возрастной планки не будет.

20 декабря в Минздраве заявили, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.

17 декабря, в ходе большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что не делает прививку российской вакциной, так как пока препарат имеет возрастные ограничения. Глава государства пообещал привиться «Спутником V» «как только это станет возможным».

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