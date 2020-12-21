Назван срок начала вакцинации пожилых россиян от коронавируса

Пожилых россиян начнут прививать от коронавируса в первые месяцы 2021 года. Такой срок назвал Александр Гинцбург, глава центра эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, в котором разработали препарат «Спутник V». Интервью ученого опубликовано на YouTube-канале RT.

Гинцбург предположил, что до Нового года завершатся испытания вакцины на людях старше 60 лет, и сразу после праздников в официальное регистрационное удостоверение препарата внесут разрешение использовать его, начиная с 18 лет и без других возрастных ограничений.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на этой неделе. Он также уточнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди пожилых.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Глава государства добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.