Мишустин назвал сроки вакцинации от коронавируса в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями отечественных вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» назвал сроки вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 11 декабря.

«Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе и их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин», — сказал Мишустин.

По его словам, губернаторы будут лично контролировать прививочную кампанию против COVID-19.

Премьер также призвал обеспечить возможность проходить вакцинацию в период новогодних праздников. «Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января», — сказал он.

2 декабря президент Владимир Путин поручил начать в стране вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Первыми прививку получат медики, педагоги и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и люди из группы риска. На портале Стопкоронавирус.рф говорится, что вакцинация пожилых людей может начаться через несколько месяцев.

В Москве и области прививочная кампания стартовала 5 декабря.