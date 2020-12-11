Россия
 
Последние новости
Франция с 15 декабря усилит комендантский час
Доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе
Создатели «Черной Пантеры» отказались искать замену умершей звезде
Модели снялись обнаженными с рисунками на теле в виде костюма Санта-Клауса
В Москве неизвестный с ножом украл машинку для стрижки волос в салоне красоты 
Россиян научили дарить вино на Новый год
Звуковая иллюзия в коротком ролике поставила людей в тупик
Врачи предостерегли россиян от ношения маски на улице в мороз
Диетолог перечислила пищу для похудения без голодания
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минобороны заявили о планах дискредитировать «Спутник V» из-за рубежа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС в пятницу, 11 декабря.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" о якобы опасности российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования», — предупредил Конашенков.

Он заявил, что российский препарат отличается высокой эффективностью, а вбросы против нее не сделают зарубежные аналоги лучше. Среди военнослужащих, по его словам, отказов от вакцинации нет, а до конца года прививку получат еще около 100 тысяч человек.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время объемы произведенной в России вакцины вырастут до двух миллионов доз, что даст возможность проводить «если не массовую, то масштабную вакцинацию» препаратом «Спутник V». Путин подчеркивал, что она должна быть добровольной и бесплатной.

Препарат «Спутник V» первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок начала вакцинации от коронавируса во всех регионах России
Глава центра Гамалеи назвал ограничение для прививки «Спутник V» для части россиян
Гинцбург рассказал о вакцинации «Спутником V» 150 тысяч россиян