Глава центра Гамалеи назвал ограничение для прививки «Спутник V» для части россиян

Россияне с аллергией смогут сделать прививку вакциной от коронавируса «Спутник V», однако для них есть ограничения. Их назвал глава центра-разработчика препарата имени Гамалеи Александр Гинцбург, в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По словам Гинцбурга, данная часть граждан не сможет вакцинироваться в период обострения аллергии. Специалист посоветовал проверить параметры крови перед тем, как делать прививку.

Вакцина от коронавируса компании Pfizer может быть противопоказана тем, у кого есть аллергия, считает Гинцбург. Он объяснил, что препарат содержит РНК, а в организме человека есть система интерферонов с активной реакцией на чужеродную РНК. При этом у людей с аллергией естественная повышенная иммунореактивность, добавил он.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что вакцинация во всех регионах России начнется до конца недели. Там добавили, что процедура должна продолжаться и во время новогодних каникул

Препарат «Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса, Его запустили в производство 15 августа. 2 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время объемы произведенной в стране вакцины вырастут до двух миллионов доз. По его словам, вакцинация населения должна быть добровольной и бесплатной.