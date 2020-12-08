Глава Минздрава описал появление иммунитета к COVID-19 после вакцинации

Глава Минздрава России Михаил Мурашко обозначил срок, в который человек может заразиться коронавирусом после вакцинации. Об этом он рассказал в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, появление иммунитета происходит за 42 дня. За этот период проводится две инъекции вакцины. Вторая — через 21 день после первой. «И после второй аппликации там нужно еще 21 день организму для того, чтобы сформировать иммунитет», — описал министр. Он отметил, что, пока идет формирование иммунитета, заражение возможно.

При этом после указанного периода, когда человек сталкивается с зараженным COVID-19, иммунитет позволяет ему в быстрый период преодолеть вирус. «Включается иммунная система, которая подавляет размножение вирусов», — заключил Мурашко.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков рассказал, что проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: врожденный иммунитет и вакцинация. Ученый отметил, что вакцинация является «малой болезнью», благодаря которой организм учится справляться с инфекцией.