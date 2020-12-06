Доктор Мясников сравнил существующие вакцины от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о существующих вакцинах от COVID-19, принципах их работы, и назвал различия между ними. Обзор препаратов он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, принципы вакцинации от коронавируса были разработаны в 2002 году, когда возникла вспышка вируса SARS-1, однако тогда вакцинация не понадобилась, а коронавирус исчез из популяции человека. При этом тогда стало понятно, что вакцина должна быть направлена на «шипы» коронавируса (spike-protein), с помощью которых он прикрепляется к рецепторам легких и проникает в клетки, как и любой другой вирус.

«Задача: нейтрализовать эти "шипы". Окутать их антителами, чтобы они не смогли войти в "замочную скважину" рецепторов на поверхности наших бронхов», — написал Мясников и перечислил вакцины с разными подходами к устранению «шипов». Доктор уточнил, что почти все препараты вводятся инъекционно, между прививками соблюдается интервал в три недели.

По его словам, первая зарегистрированная и разрешенная к использованию российская вакцина «Спутник V» работает на основе аденовирусов, вызывая иммунный ответ из-за сходного белка «шипов». Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против «шипов» коронавируса.

Специалист уточнил, что по схожему принципу работает вакцина от университета Оксфорда и компании AstraZeneca. Подобный процесс запускается в препаратах, где используются «живые», но ослабленные вирусы, неопасные для человека.

Вторая российская вакцина от COVID-19, «ЭпиВакКорона» — рекомбинантный белковый препарат, в котором «шип» коронавируса синтезируется искусственно, но идентичен натуральному. На него в итоге вырабатываются антитела. Похожий принцип работы у американской вакцины «Новавакс», написал доктор.

Еще один принцип работы вакцин — «кодировка» белкового «шипа» с помощью гена РНК, который доставляется в протеин в липидной нано-частице. Ген перекодирует «шип», делая его мишенью для собственных иммунных сил. Мясников уточнил, что такой препарат работает эффективнее у молодых. Такие препараты разрабатывают Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

В Китае разработаны вакцины Sinovac и Sinopharm, они действуют на основе инактивированного нового коронавируса. На подобном принципе разрабатываются вакцины в Индии и Казахстане, добавил Мясников. В стадии разработки также препараты, позволяющие интраназальное введение и дающие местный иммунитет — такой способ более перспективен в случае, если коронавирус проникает в дыхательные пути.