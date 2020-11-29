Доктор Мясников оценил версию об искусственном происхождении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил версию об искусственном происхождении коронавируса на своем сайте.

Доктор заявил, что не верит в искусственное происхождение COVID-19. «Мы видим, что на 75 процентов он похож на своих предшественников, образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку», — заметил он.

Специалист также отметил, что низкая смертность свидетельствует о том, что вирус не является искусственно созданным биологическим оружием. Мясников заключил, что начало новой эпидемии было предсказуемо, и о ней предупреждали специалисты.

Ранее доктор Мясников предрек миру новую эпидемию с большой смертностью. Он пояснил, что люди не готовы к эпидемии, подобной COVID-19. В частности, для борьбы с ними нет универсальной вакцины. «Если придет вирус со смертностью 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. По словам Мясникова, человечеству грозит именно грипп — птичий или свиной.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.