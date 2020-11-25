Доктор Мясников посетовал на «ложную информацию» в статистике по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников посетовал на то, что при чтении статистики по количеству заразившихся коронавирусом «легко получить ложную информацию». В своем Telegram-канале он предложил новый способ подсчета.

Доктор обратил внимание на то, что ежедневно публикуемые данные говорят только о количестве положительных тестов. По мнению Мясникова, более правильным было бы публиковать «как минимум процент положительных тестов из их общего количества».

Врач также подчеркнул, что данные статистики, согласно которым число заразившихся в России превысило два миллиона, воспринимаются так, будто бы все они болеют одновременно. При этом, очевидно, что многие люди «этот вирус давно "скинули"».

Чтобы получить более точные данные, Мясников предложил считать только тех, кто еще не выздоровел. Специалист подчеркнул, что COVID-19 в среднем длится две недели, и предложил взять среднее количество заразившихся за день в течение этого периода, вычесть 30 процентов бессимптомных больных и умножить получившееся число на 14. Таким образом он получил 210 тысяч заразившихся. «Вот столько у нас активно больных, а не два с лишним миллиона! Остальные давно ходят с антителами и коронавируса больше не бояться!» — написал телеврач.

Ранее Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год в компании родственников и друзей, несмотря на пандемию коронавируса. При этом специалист выступил категорически против проведения корпоративов.

19 ноября общее число заражений коронавирусом в России превысило 2 миллиона. На сегодняшний день оно составляет 2 162 503 случая. За весь период зарегистрировано 37 538 летальных исходов и 1 660 419 выздоровлений.