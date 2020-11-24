Доктор Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год большой компанией

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год как и раньше — в компании родственников и друзей, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не думайте о том, сколько гостей можно пригласить! Приглашайте всех кого хотите видеть, семья, друзья», — сказал он. По словам доктора, провести праздник лучше в домашней обстановке.

При этом специалист выступил категорически против проведения корпоративов. «Для меня в принципе корпоратив — порочная идея, коллективная пьянка чужих людей», — пояснил Мясников, добавив, что эпидемия коронавируса — не время для корпоративов.

По его мнению, не стоило ранее отменять празднование Пасхи и Дня Победы, так как эти меры не сдержали эпидемию. «Если верить подсчетам, то очередной всплеск придется на май 2021, что опять будем День Победы переносить?!», — задался вопросом врач.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два сценария развития эпидемии коронавируса после новогодних праздников. По его словам, если россияне будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, то тогда мы сможем остановить распространение заболевания. При этом, если жители России «пойдут в разгул» и будут общаться без соблюдения предосторожностей, тогда в 2021 году страну будет ожидать новый всплеск коронавируса.