Россияне массово захотели покинуть дом на Новый год

Российские туристы на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений массово захотели улететь на новый год раньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, 75 процентов путешественников, планирующих поездки на зимние праздники, собираются вылететь до конца декабря, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, по сравнению с прошлым годом, средний чек на авиабилеты по России в обе стороны в период новогоднего уик-енда снизился на 15 процентов — с 9499 до 8130 рублей.

При этом туристический поток полностью переориентировался на внутренние направления. Год назад доля ранних продаж авиабилетов по России на зимние каникулы составляла 52 процента, а в текущем — 97 процентов.

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий внутри страны стали Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Москва. Среди заграничных направлений лидерство удерживает Турция.

Ранее в ноябре был назван лучший день для покупки авиабилетов. По данным экспертов, приобретать билет в воскресенье гораздо выгоднее, чем в будние дни или перед выходными — к примеру, разница в цене с пятницей составляет 17 процентов.