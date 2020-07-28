Россияне массово заинтересовались авиабилетами по трем «закрытым» маршрутам

Российские туристы массово заинтересовались приобретением авиабилетов по нескольким направлениям, в том числе «закрытым» в настоящее время в условиях действующих на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического сервиса Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, наибольшим спросом на минувшей неделе среди заграничных маршрутов пользовались Стамбул, Милан, Ереван, Бодрум и Бали.

При этом россиянам доступны для перелетов в ближайшее время будут только два пункта назначения из перечисленных, решения о возобновлении авиаперевозок по трем другим направлениям пока нет.

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Кроме того, стало известно, что рост бронирований билетов на самолет за границу за период с 20 по 26 июля вырос на 15 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Однако в сопоставлении с прошлым годом объем продаж авиабилетов за рубеж сократился в 7,2 раза — туристический трафик в текущем сезоне практически полностью переориентирован на Россию.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля сообщил о возобновлении международного авиасообщения в России с 1 августа. Он отметил, что на начальном этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первыми доступными для перелетов странами станут Великобритания, Турция и Танзания. Список будет постепенно расширяться.

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