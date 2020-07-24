Россияне смогут улететь в Турцию с 1 августа

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала три первые страны, с которыми возобновится международное авиасообщение. Ими станут Великобритания, Турция и Танзания, сообщает РИА Новости.

Как пояснила Голикова, перелеты в указанные государства на взаимной основе восстановятся с 1 августа. Начиная с этой даты россияне смогут улететь в Лондон, на остров Занзибар, а также в турецкие города Анкару и Стамбул. С 10 августа станут доступны перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.

«Великобритания не закрывала границы, но для всех, кто прилетает, согласно требованиям страны, требуется 14-дневный карантин», — отметила Голикова.

Список доступных для россиян стран, подчеркнула вице-премьер, будет постепенно расширяться. Как отметил глава Минтранса России Евгений Дитрих, в настоящий момент авиавласти страны ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 государствами.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Он отметил, что на первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.