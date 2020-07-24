Мишустин объявил дату возобновления международного авиасообщения

С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — объяснил Мишустин.

Уточняется, что первое время полеты будут осуществляться из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Список стран, для которых будут открываться границы, появится в ближайшие дни.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство пока не давало комментариев по поводу открытия внешних границ, но разговоры по этому вопросу осуществляются.

15 июля в Министерстве транспорта Турции сообщили о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег.

8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж с целью работы, учебы, лечения, а также ухода за родственниками.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.