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В МИД России рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В российском МИД рассказали о сроках запуска авиасообщения с Турцией, прерванного в связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, вопрос о возобновлении перелетов может быть решен до конца лета.

Ранее в июле директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что режим въезда россиян на курорты Турции будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки. Как отметил Пилипсон, в настоящий момент российские ведомства изучают предложение Анкары о восстановлении регулярных авиарейсов

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что правительство пока не делало заявлений по поводу открытия внешних границ, но контакты по возобновлению авиасообщения осуществляются.

15 июля в Министерстве транспорта Турции заявили о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег.

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