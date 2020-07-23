В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией. Режим въезда россиян на курорты страны будет меняться по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости.

Как отметил Пилипсон, в настоящий момент российские ведомства изучают предложение Анкары о восстановлении регулярных авиарейсов, поскольку туризм является «важнейшим аспектом» отношений между странами. При этом число россиян, ежегодно отдыхающих на турецких курортах, свидетельствует о «качественном уровне ее туристской отрасли».

«С оптимизмом наблюдаем за положительной тенденцией в борьбе с пандемией в нашей стране и в Турции. По мере стабилизации обстановки, конечно, будет меняться и режим въезда и выезда из России», — сказал представитель МИД.

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Он пояснил, что в Турцию уже могут отправиться россияне, у которых в стране живут близкие родственники, в том числе, нуждающиеся в лечении, а также те, кто летит туда с целью работы и учебы.

«Надеемся, что при непременном условии соблюдения правил и требований безопасности [туристические] поездки возобновятся», — подытожил Юрий Пилипсон.

15 июля Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. В свою очередь, представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону запуск перелетов и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.