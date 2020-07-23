Россияне признались в готовности бросить все ради поездки в Турцию

Большинство россиян, у которых уже запланированы поездки в другие страны, признались в готовности все бросить, если авиасообщение между Россией и Турцией будет восстановлено. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 48 процентов опрошенных рассказали, что уже придумали план путешествия, а 80 процентов из них готовы скорректировать его, если появится возможность улететь в Турцию.

При этом 76 процентов участников исследования хотели бы отправиться туда осенью, а 73 процента путешественников надеются, что к этому времени и другие страны начнут принимать российских туристов.

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Кроме того, выяснилось, что только семь процентов россиян не обрадовались новости о потенциальном возобновлении авиасообщения с Турцией, за которым может последовать и открытие других границ.

Ранее в июле сообщалось, что россияне резко заинтересовались путешествиями в Турцию и начали планировать поездки туда после новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Так, по информации онлайн-сервиса Level.Travel, Турция стала вторым по востребованности направлением среди отечественных путешественников. Кроме того, эксперты заметили падение спроса на поездки в Россию и связали это с завышенными ценами.

15 июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией. Представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону запуск перелетов и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.