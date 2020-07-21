Описаны условия перелетов в Турцию для россиян

Российские туристы не смогут этим летом отправиться в Турцию чартерными рейсами. Вероятные условия перелетов для россиян описал «Интерфаксу» источник в одной из авиакомпаний.

Как пояснил собеседник агентства, в настоящий момент власти обеих стран ведут переговоры о восстановлении авиасообщения на условиях взаимности. Однако команды начать подготовку парка самолетов к возобновлению регулярной международной полетной программы в России не поступало.

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«Для того чтобы подготовить воздушные суда и экипажи к полетам, требуется порядка двух недель. Таким образом, регулярные перевозки не возобновятся раньше августа. Чартерное сообщение требует отдельной работы, которая включает формирование расписания (...), работу с туроператорами по обеспечению рентабельной загрузки воздушных судов», — объяснил источник агентства.

По указанной причине, отметил он, массовое чартерное авиасообщение между странами «вряд ли возобновится до конца лета», но это может случиться в сентябре. Первые самолеты с туристами полетят на курорты из московских аэропортов.

«Пока вопрос о возобновлении чартерной программы с Турцией, особенно из регионов, остается открытым», — подытожил сотрудник авиакомпании.

Ранее стало известно, что в Турции ожидают восстановления авиасообщения с Россией с 25 июля. По словам председателя совета директоров AnexTurizm Group Нешета Кочкара, на эту дату уже запланировано несколько рейсов.

В то же время газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что фактического решения по поводу открытия границ не было. Собеседник издания подчеркнул, что турецкая сторона рассчитывает начать перелеты в июле, тогда как в России считают, что «на деле они вряд ли начнутся раньше августа» и сперва это будут регулярные рейсы, а не чартерные.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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