Российскую теннисистку задержали по подозрению в сдаче матча на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана в Париже по подозрению в умышленном проигрыше. Об этом сообщает Le Parisien.

Задержание произошло после встречи первого круга «Ролан Гаррос» в парном разряде, в котором Сизикова вместе с соотечественницей Екатериной Александровой проиграли австралийской паре Айла Томлянович / Сторм Сандерс (1:6, 1:6).

Под подозрение попал матч Сизиковой в паре с американкой Мэдисон Бренгл против румынского дуэта Андрея Миту / Патриция-Мария Циг на прошлогоднем турнире