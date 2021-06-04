Тарпищев отреагировал на задержание российской теннисистки в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на задержание россиянки Яны Сизиковой в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в курсе ситуации, но никаких официальных документов ФТР пока не получила. Глава ФТР также добавил, что история со спортсменкой тянется с октября. Однако без получения официальных документов федерация ничего не может предпринять.

Спортсменка была задержана сотрудниками Центральной службы гонок и игр (SCCJ) судебной полиции в пятницу, 4 июня. В ее гостиничном номере прошли обыски. Под подозрение попала игра Сизиковой в паре с американкой Мэдисон Бренгл на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Правоохранительные органы полагают, что россиянка сдала один из геймов.